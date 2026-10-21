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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thực hiện: Thống Nhất/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-bat-dau-tham-chinh-thuc-eu-va-bi-20261021193756359.htm