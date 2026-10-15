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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Báo VietnamPlus
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Lãnh đạo thành phố Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-doan-dai-bieu-quoc-hoi-ha-noi-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1142197.vnp