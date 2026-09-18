Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde cho ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor – Leste cho ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ông Phạm Bình Đàm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor – Leste phát biểu. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng 2 Đại sứ mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN