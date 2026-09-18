Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Từ ngày 16 đến 18/9, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hungary, với nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Hungary.