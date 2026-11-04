Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành Thủ đô

Chiều 4/11, dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phân tích và cập nhật những diễn biến đáng chú ý của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh dự kiến ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày tới.