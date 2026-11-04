Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành Thủ đô
Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, chiều 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố, vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trao-huy-hieu-dang-tang-cac-dang-vien-lao-thanh-thu-do-24626110419063524.htm