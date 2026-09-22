Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Huân chương hữu nghị tặng những người bạn Mỹ

Chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Mỹ.

Cuộc gặp có sự tham dự của các đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên... - những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, nhiều ý kiến bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, chia sẻ những đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn các bạn Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản.

Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Mỹ. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam chia sẻ về những nỗ lực mà Việt Nam đang theo đuổi và những điều còn phải cố gắng để cuộc sống của người dân tốt hơn. Việt Nam đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong tất cả những thay đổi đó, Đảng và Nhà nước luôn nghĩ đến cuộc sống của người dân; muốn trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, người lớn tuổi bớt lo lắng, những gia đình còn khó khăn có thêm cơ hội vươn lên.

Cải cách phải đi cùng với chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Mỹ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả.

Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Các đại biểu dự cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, tiếp tục cùng các bạn Mỹ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho các học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương hữu nghị cho một số người bạn Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.