Ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân.

Vì thế, ngày 29/11 hàng năm cũng được xác định là ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Từ đơn vị được thành lập ở Bộ, lực lượng từng bước được triển khai tại Công an các địa phương, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn đấu tranh, lực lượng đã kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Nguồn: TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Huân chương Chiến công cho các cá nhân thuộc Cục. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của lực lượng, đồng thời là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an trong tăng cường kỷ cương, hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp tích cực, hiệu quả của lực lượng trong 20 năm qua; đồng thời chúc mừng các cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó. Trong đó, phòng ngừa phải được xác định là chính, không để xảy ra vi phạm pháp luật về môi trường mới là mục tiêu quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường cùng các cơ sở dữ liệu liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, lấy phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc làm phương châm hành động.

Cùng với đó, lực lượng cần chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Công tác bảo vệ môi trường phải được tích hợp ngay từ khâu hoạch định chiến lược, chính sách, mô hình phát triển, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Theo đó, công tác này không chỉ dừng ở phòng ngừa, xử lý vi phạm mà còn phải góp phần tạo thuận lợi cho phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực kinh tế mới, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan.

Trong từng lĩnh vực, công tác phòng, chống vi phạm cần gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đối với đa dạng sinh học, cần kết hợp đấu tranh với hành vi vi phạm cùng tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, phát triển cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phục vụ du lịch và dịch vụ. Trong lĩnh vực tài nguyên, cần hướng tới bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững, chủ động nguyên liệu sản xuất. Đối với an toàn thực phẩm, bên cạnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, cần góp phần nâng cao giá trị, uy tín nông sản, thủy sản và thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải và an toàn thực phẩm. Hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân phải là thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh nhiệm vụ trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường đóng góp của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, thế giới. Trong hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, cần chủ động đề xuất, tham gia tích cực và từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt ở những lĩnh vực phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan đến Tiểu vùng sông Mekong.

Về xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Trong đó, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần phục vụ nhân dân; đồng thời có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và làm chủ khoa học, công nghệ.