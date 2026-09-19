Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: TP Bắc Ninh cần đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Những điểm chính trong bài phát biểu: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bắc Ninh định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng.

Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao.

Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương.

Bắc Ninh phải đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu, giải quyết căn cơ ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông.

Khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt; không gian mới chỉ tạo ra sức mạnh mới khi bộ máy cùng chung một ý chí và lòng người cùng hướng về tương lai.

Bắc Ninh phải phát huy sức mạnh văn hóa Kinh Bắc, đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Định hướng trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, sáng 19/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại dấu mốc ngày 17/10/1963, khi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vừa hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh về dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Khi đó, Người ghi nhận: “Đồng bào tỉnh ta lao động cần cù và có truyền thống anh dũng trong những năm tháng cách mạng và kháng chiến”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống quý giá của quê hương.

“Lịch sử có những sự gặp gỡ đầy ý nghĩa. Hơn sáu thập kỷ sau ngày Bác về thăm tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Bắc Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

“Yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn; mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng; xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp - dịch vụ - sinh thái và chất lượng cuộc sống.

Một yêu cầu tiếp theo được người đứng đầu Đảng, Nhà nước đặt ra là địa phương xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị.

Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao.

“Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp - đô thị - dịch vụ - nông nghiệp - sinh thái và văn hóa.

Đi cùng với đó, địa phương cần ưu tiên hạ tầng liên kết vùng, chuẩn bị đồng bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đầu tư tương xứng cho giao thông công cộng, nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và thiết chế văn hóa.

“Phải đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu, giải quyết căn cơ ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. Đô thị hóa phải kiến tạo môi trường sống văn minh, tiện nghi, an toàn và đáng sống cho Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Về xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng bộ máy phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân.

Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện; được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả; việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ.

“Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Không gian mới chỉ tạo ra sức mạnh mới khi bộ máy cùng chung một ý chí và lòng người cùng hướng về tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Đề cập yêu cầu phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bắc Ninh gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mới.

Địa phương cần có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi; từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Song song với đó, Bắc Ninh phải phát huy sức mạnh văn hóa Kinh Bắc, đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý Bắc Ninh phải chăm lo đời sống Nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Địa phương phải nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đặc biệt đối với công nhân, người lao động và những địa bàn còn khó khăn.

Cùng với chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách, Bắc Ninh cần mở rộng an sinh xã hội, bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ kịp thời người dân trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe và tuổi già.

“Đảm bảo phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, kiên quyết không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường và tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở Bắc Ninh phải hướng tới trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao và những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Bắc Ninh cần hội nhập sâu rộng nhưng nội lực phải vững vàng, giàu hơn mà vẫn giữ được môi trường và bản sắc, phát triển nhanh mà những câu Quan họ vẫn mượt mà, những làng nghề, chùa tháp và những mái đình, cốt cách và truyền thống vẫn được giữ gìn, trao truyền và lan tỏa.

“Trước hết, Bắc Ninh phải là một thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.