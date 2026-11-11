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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11/2026, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-toa-dam-voi-lanh-dao-mot-so-to-chuc-tai-chinh-hang-dau-nhat-ban-post1147539.vnp