Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo bứt phá trong công nghiệp quốc phòng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Sáng 30/9/2026, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Ba, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và xác định phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC MỤC TIÊU NĂM 2026

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý 3/2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương, nhất là lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa và không gian mạng; tích cực tham gia phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Toàn quân tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cùng với đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, lao động sản xuất, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại” được đẩy mạnh.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai trên cả bình diện song phương và đa phương; công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 được tích cực thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý 3/2026; nhấn mạnh Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, vượt khó, triển khai toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quý 4/2026 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Trước hết, cần rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp quyết liệt để hoàn thành sớm các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo và đánh giá đúng tình hình; hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt các tình huống, nhất là những vấn đề chiến lược, biên giới, biển, đảo và không gian mạng.

Các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cần tiếp tục được hoàn thiện; đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Toàn quân phải duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập; triển khai quyết liệt hơn đợt cao điểm chống khai thác IUU và chủ động các phương án phòng thủ dân sự.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng được yêu cầu sớm chuẩn bị các đề án, kế hoạch phục vụ những sự kiện lớn trong năm 2030; trong đó chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Công tác dân vận, chính sách cần tiếp tục được thực hiện tốt, đặc biệt đẩy mạnh Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu hoàn thiện Đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đối với công nghiệp quốc phòng, cần xác định đúng các điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt để tạo bứt phá trong triển khai các chương trình, đề án, dự án; hoàn thành tốt mục tiêu tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại theo đúng tiến độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao tổ chức tốt công tác kiểm tra, phúc tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026; chuẩn bị Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Tư, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và các hội nghị của đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương để ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.