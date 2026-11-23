Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng nhân đạo số quốc gia.Ảnh: Nhandan.vn

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO THEO HƯỚNG CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và hàng triệu tấm lòng nhân ái đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Mỗi cá nhân, tổ chức có cách đóng góp riêng, nhưng đều chung tinh thần yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng, không thờ ơ trước khó khăn, đau khổ của người khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Nhandan.vn

Trước những thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác nhân đạo phải đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó từ sớm, từ xa.

Hoạt động nhân đạo cần đồng hành với người dân trong khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo phải gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ nhằm bù đắp thiếu thốn trước mắt mà còn tạo cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy vai trò kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động và điều phối hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo đảm trợ giúp đúng người, kịp thời và thiết thực.

Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Đối với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ba yêu cầu: Nhân đạo vô tư, cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương; dũng cảm dấn thân, sẵn sàng đến những nơi hiểm nguy, gian khó với kiến thức, kỹ năng và điều kiện an toàn; hành động vì hòa bình, bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết.

PHÁT HUY NGUỒN LỰC XÃ HỘI, ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp; tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; tạo điều kiện để hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các tấm gương nhân ái tiêu biểu. Ảnh: Nhandan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm và sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ; mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Trước đó, trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết trong nhiệm kỳ 2022 – 2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Giai đoạn 2026 – 2031, Hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực; chuyển từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm, hỗ trợ sinh kế và phục hồi năng lực của người dân.

Hội cũng chú trọng số hóa hoạt động, tăng cường công khai, minh bạch trong vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của Hội trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Dịp này, 80 Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia, nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua nền tảng này, cộng đồng có thể theo dõi mục tiêu, tiến độ, nguồn lực huy động và kết quả triển khai các chương trình trong phạm vi được công khai, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo.

Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam “Ngọn đèn Nhân ái”, dự án “Người Gần Nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam cũng được giới thiệu tại buổi lễ.