Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo thành phố Quảng Ninh các thời kỳ, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh cho biết, cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ. Tiếng gọi “Kỷ luật và Đồng tâm” từ cuộc đấu tranh đã vượt ra ngoài phạm vi một phong trào đòi quyền lợi thiết thân, trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần tổ chức và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ những hầm lò, tầng than, bến cảng, một truyền thống cách mạng được hun đúc, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành giá trị văn hóa, phẩm chất đặc trưng, nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân Quảng Ninh. Trong dòng chảy lịch sử của Vùng mỏ, Quảng Ninh và ngành Than đã gắn bó máu thịt, cùng nhau tạo dựng nên những giá trị đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than; của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh; của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc cùng các đơn vị trong toàn ngành; chúc mừng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành Than những trách nhiệm lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong hoàn cảnh mới, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” là cùng nhau tìm cách làm tốt hơn, giải quyết kịp thời những khó khăn đặt ra trong sản xuất và đời sống công nhân. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, phát huy vai trò làm chủ và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động; cần tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm và tác phong công nghiệp. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực của mình. Doanh nghiệp cần coi trọng sáng kiến, lắng nghe tiếng nói của người trực tiếp sản xuất, tạo điều kiện để công nhân tham gia xây dựng đơn vị.

Bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu và của cả hệ thống quản lý sản xuất. Phải kiểm soát nguy cơ từ sớm, đầu tư đúng mức cho phòng ngừa, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; kịp thời dừng sản xuất khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng con người. Việc giao sản lượng, tiến độ và định mức phải căn cứ vào điều kiện an toàn thực tế. Mọi cảnh báo nguy cơ từ hiện trường phải được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương tương xứng với công sức, trình độ và đóng góp. Quan tâm sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

Thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ động thích ứng với chuyển dịch năng lượng, toàn ngành cần nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Việc đầu tư phải căn cứ vào lợi thế, điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, trình độ công nghệ và năng lực làm chủ sản xuất. Đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Ưu tiên công nghệ giúp giảm lao động nặng nhọc, kiểm soát nguy cơ, tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất tài nguyên. Công nghệ được đầu tư phải vận hành tốt trong điều kiện thực tế của đơn vị, mang lại hiệu quả và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; cần khuyến khích và khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị; tạo điều kiện kết hợp kinh nghiệm của người thợ với tri thức khoa học để giải quyết những vấn đề trong sản xuất.

Gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khai thác có trách nhiệm, gắn phát triển ngành Than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh. Tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, có trách nhiệm với các thế hệ sau. Bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ. Kiểm soát chặt nước thải, bụi, bãi thải; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Quảng Ninh và các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển. Phải hài hòa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Vùng mỏ. Nguồn lực từ khai thác khoáng sản cần được sử dụng để đào tạo con người, đổi mới công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương.

Khi cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động. Việc đào tạo lại phải gắn với nhu cầu việc làm thực tế, có phương án phù hợp đối với người lao động lớn tuổi, sức khỏe suy giảm. Kết quả phải được đánh giá bằng việc làm phù hợp, thu nhập và khả năng ổn định cuộc sống sau chuyển đổi.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng quản trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy phải bám sát thực tiễn, lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết yếu của đơn vị và người lao động. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gần công nhân, hiểu công việc, nêu gương trong chấp hành kỷ luật và thực hiện trách nhiệm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những công nhân ưu tú, có tay nghề, có uy tín, để tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng ngay tại cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong huy động và sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ và bảo đảm cung ứng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, về an toàn và những vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị của công nhân. Kỷ luật được củng cố từ sự gương mẫu; đồng tâm được bồi đắp bằng sự công bằng, sẻ chia và niềm tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền. Gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân. Với mỗi nhiệm vụ, cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt. Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, lắng nghe phản ánh để kịp thời điều chỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Truyền thống 90 năm đã khẳng định bản lĩnh, sức sáng tạo và sự cống hiến của công nhân Vùng mỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ. Hướng tới 100 năm truyền thống, chúng ta cùng phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, góp phần củng cố sức mạnh và khả năng tự chủ của đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng” chào mừng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiếp đó là Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “90 năm - Hùng ca và khát vọng” với sự kết hợp của ngôn ngữ sân khấu hóa, bán sử thi và nhạc hội với 3 chương: Tráng ca từ mạch nguồn; Những đôi mắt di sản; Viết tiếp tương lai xanh. Chương trình nghệ thuật tái hiện chặng đường 90 năm hình thành, xây dựng và phát triển của truyền thống công nhân Vùng mỏ, đồng thời khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh.