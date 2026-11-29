Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2026). Ảnh: TTXVN

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Tham dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua; chúc mừng các đồng chí được đón nhận Huân chương Chiến công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới...

Tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Yêu cầu mới đòi hỏi công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm, sự bứt phá rõ rệt hơn hẳn 20 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình.

Chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường với các cơ sở dữ liệu có liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa; có phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, qua các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các sản phẩm thành tựu của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ.