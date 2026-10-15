Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, trao phần thưởng cao quý và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội.

70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành một đại học danh tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế về kỹ thuật và công nghệ. Trong giai đoạn 1965 - 1972, gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Bách khoa xếp bút nghiên lên đường ra trận. 9 cán bộ, sinh viên vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tượng đài Xếp bút nghiên giữa khuôn viên trở thành biểu tượng nhắc nhớ thế hệ sau về lòng yêu nước và trách nhiệm phụng sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các thế hệ người Bách khoa có mặt trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhà trường vinh dự sở hữu nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, được ghi nhận bằng các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Ghi nhận những đóng góp của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng LLVT nhân dân năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

Đến nay, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng mạng lưới 300.000 cựu sinh viên toàn cầu, quy mô đào tạo 42.000 sinh viên, hợp tác hơn 100 đối tác quốc tế, tham gia 10 mạng lưới quốc tế và triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình đào tạo thạc sĩ, 28 chương trình đào tạo tiến sĩ. 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ dữ liệu, Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Vật liệu mới, Năng lượng và Môi trường bền vững, Thiết bị và Hệ thống thông minh.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống anh hùng và thành tựu to lớn của nhà trường. Khẳng định vai trò nòng cốt của giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài và thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Với truyền thống đáng tự hào, với đội ngũ giàu tâm huyết và những nền tảng đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đủ sức tiến xa hơn, đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung. Mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước; cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Để tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn đào tạo với nghiên cứu và sản xuất; coi trọng khoa học cơ bản, tư duy hệ thống và thực hành; phải đào tạo được những kỹ sư làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp; những chuyên gia đủ sức dẫn dắt các chương trình lớn. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, càng phải rèn tư duy đổi mới, tự chủ, độc lập, năng lực kiểm chứng và trung thực học thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước; cần chọn đúng hướng ưu tiên, xác định rõ năng lực phải xây dựng, sản phẩm phải tạo ra và đối tác cùng thực hiện; cần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng; lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn; tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai; chủ động kết nối, tạo những chương trình nghiên cứu có tầm vóc, vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn để trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thu hút người tài cống hiến cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển, đặc biệt trong việc xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

“Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học giữ mãi niềm say mê, kiên trì với những công trình giá trị và dìu dắt các thế hệ kế tiếp. Mong các em học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh nuôi dưỡng chí lớn, học tập nghiêm túc, rèn luyện bền bỉ, sẵn sàng nhận những việc khó khi đất nước cần. Mong các thế hệ cựu sinh viên vẫn hướng về mái trường, chia sẻ kinh nghiệm kết nối nguồn lực, nâng đỡ những ý tưởng sáng tạo. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm cùng trí tuệ bản lĩnh và quyết tâm của các thế hệ thầy trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn mãi tới những thành tựu mới, trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, có uy tín quốc tế và đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, GS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của nhà trường; khẳng định quyết tâm của tập thể nhà trường trong việc tiếp thu, cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động thiết thực; đồng thời cam kết chuyển hóa các định hướng chiến lược thành chương trình hành động cụ thể với nguồn lực và lộ trình rõ ràng, quyết tâm hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại dựa trên nền tảng dữ liệu, đề cao trách nhiệm giải trình và phân cấp thực chất, hướng tới mục tiêu xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống Đại học Bách Khoa Hà Nội.