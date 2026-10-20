Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch bằng lòng tin và tri thức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Nền móng vững chắc để mở ra chương mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, với nhiều người Việt Nam, Đan Mạch đã trở nên gần gũi từ những trang cổ tích Andersen. Người Việt biết đến Đan Mạch qua chú lính chì dũng cảm, qua cô bé bán diêm với những ước mơ bình dị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn câu tục ngữ của người Đan Mạch: “Con đường đến nhà một người bạn không bao giờ xa”. Khoảng cách gần 9.000 km giữa Hà Nội và Copenhagen chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về câu chuyện “vươn mình” của Việt Nam; nhấn mạnh rằng Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, vào năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng sự đồng hành quý báu trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai”.

Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng. Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn.

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân, và nay tiếp tục mở rộng sang năng lượng, khí hậu, công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác Chiến lược xanh (2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn, nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong một thế giới đang biến động khi trật tự quốc tế định hình lại, lòng tin chiến lược suy giảm, luật pháp quốc tế bị thách thức và chủ nghĩa bảo hộ, đơn phương gia tăng, Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi. Đó là tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Năm phương hướng hợp tác

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Việt Nam đề xuất 5 phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới:

Thứ nhất, nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn, để đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU.

Thứ hai, đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước.

Đối với Đan Mạch, Việt Nam là điểm đến cho các khoản đầu tư dài hạn, chất lượng cao, đồng thời là cửa ngõ chiến lược để hàng hóa và dịch vụ tiếp cận thị trường ASEAN 700 triệu dân. Thông qua Hiệp định EVFTA, hai bên có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như: Năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; vận tải biển và logistics xanh; dược phẩm, công nghệ y tế; cùng nông nghiệp bền vững.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đang dần hiện diện tại Đan Mạch trong các lĩnh vực phương tiện giao thông xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Việc kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi giá trị giữa hai nước sẽ tạo nên mắt xích quan trọng nối liền Đông Nam Á với Bắc Âu. Với tiềm năng lớn còn dư địa mở rộng, mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD nên được nhìn nhận là điểm khởi đầu, chứ không phải đích đến.

Các đại biểu lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác khoa học công nghệ cần chuyển từ trao đổi đơn lẻ sang cơ chế thường xuyên, thông qua một khuôn khổ hợp tác song phương nhằm đồng tài trợ nghiên cứu, trao đổi nhà khoa học trẻ và chuyển giao công nghệ có chọn lọc.

Ngay tại Đại học Copenhagen, hai bên có thể thúc đẩy việc hình thành mô hình thử nghiệm (sandbox). Bên cạnh công nghệ, hợp tác nghiên cứu cũng cần dành vị trí xứng đáng cho kinh tế học, khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Là quốc gia tiên phong thế giới về chuyển đổi xanh và năng lượng gió, Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm quý báu về quy hoạch không gian và kinh tế biển. Trong khi đó, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn hàng đầu khu vực.

Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp mới và hình mẫu hợp tác năng lượng tái tạo đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Thứ tư, lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương.

Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc – tiêu biểu là Đại học Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Thứ năm, chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong thế giới ngày nay, không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước hay những biến động trật tự quốc tế.

Là những thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Là những quốc gia biển, Việt Nam mong Đan Mạch ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để hai nước tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.