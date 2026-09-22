Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam không quên những người bạn trong những năm tháng khó khăn nhất

Tại buổi gặp gỡ, đại diện những người bạn Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm; khẳng định, nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, khi chiến tranh còn đang diễn ra, nhiều người bạn Hoa Kỳ đã lên tiếng vì hòa bình, vì quyền được sống, được độc lập của nhân dân Việt Nam. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam. Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: Giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những người bạn Hoa Kỳ cùng gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ.

Các đại biểu Việt Nam tại buổi gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hữu nghị tặng một số người bạn Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong tất cả những thay đổi đó, Đảng và Nhà nước luôn nghĩ đến cuộc sống của người dân. Cải cách phải đi cùng với chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi.

Nói về những góp ý chân thành của những người bạn Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua. Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho các học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hữu nghị tặng một số người bạn Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh, do đại diện Trường Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.