Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Văn hóa tuân thủ bắt đầu từ sự gương mẫu của cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp tháng 9/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại Phiên họp, về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm; tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc làm tăng chi phí tuân thủ...

Đối với những văn bản đã xác định rõ nội dung bất cập, đầy đủ cơ sở, các cơ quan cần chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, không chờ kết quả tổng rà soát cuối cùng. Kết quả rà soát phải gắn với đổi mới thể chế, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể, trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Về Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất cách tiếp cận hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tổng thể hệ sinh thái thể chế phát triển; yêu cầu xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tiêu chí có thể đo lường.

Đến năm 2030 phải tạo được chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là khâu yếu, xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ lớn về Định hướng lập pháp và tổng kết Hiến pháp năm 2013.

Đến năm 2045 hướng tới hệ thống pháp luật hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo; nền tư pháp dân chủ, liêm chính, chuyên nghiệp.

Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất 3 đột phá về tư duy xây dựng và thực thi pháp luật; đột phá về thực thi pháp luật; đột phá về nguồn nhân lực pháp luật; yêu cầu hoàn thiện Đề án để trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Khắc phục khâu yếu, "điểm nghẽn" trong thực thi pháp luật

Về những giải pháp đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục khâu yếu, "điểm nghẽn" trong thực thi pháp luật; cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật trong dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan liên quan phải bảo đảm nguồn lực, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật, nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu quả văn bản sau ban hành; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện cơ chế tài chính, hạ tầng số và dữ liệu phục vụ tổ chức thi hành pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tổ chức thi hành phải trở thành trách nhiệm xuyên suốt từ xây dựng chính sách đến đánh giá kết quả. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính. Cơ quan tư pháp, pháp chế thực hiện vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, không dồn trách nhiệm thi hành cho cơ quan pháp luật.

Mỗi chính sách phải xác định rõ người thực hiện, nguồn lực, điều kiện và kết quả cần phải đạt được; phải khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ văn bản, những quy định chi tiết; phải giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất, đúng thẩm quyền; phản ánh, kiến nghị phải được trả lời theo thời hạn, theo dõi đến khi giải quyết; không dùng văn bản hành chính đặt thêm những điều kiện, nghĩa vụ.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Văn hóa tuân thủ bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh; bảo vệ người làm đúng, xử lý công bằng vi phạm. Qua đó giúp người dân hiểu, sử dụng pháp luật bảo vệ mình; tăng cường hỗ trợ người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập.