Cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu giới văn hóa, trí thức cả nước. Hội nghị diễn ra khi đất nước vừa giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám, vận mệnh dân tộc đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Tư tưởng mang tầm chiến lược ấy đã đặt văn hóa vào vị trí định hướng, dẫn dắt sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm về văn hóa Việt Nam trong khuôn viên Nhà hát Hồ Gươm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng trước giờ khai mạc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; làm sâu sắc hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam; tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cổ vũ văn nghệ sĩ, trí thức và những người làm văn hóa tiếp tục cống hiến, sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Văn hóa còn thì dân tộc trường tồn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trước hết, cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước; "cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn". Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Phát triển văn hóa phải giúp mỗi người sống tốt đẹp hơn, làm chủ cuộc sống; đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng.

Nhấn mạnh chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển văn hóa: ứng xử thiếu văn hóa và sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận xã hội còn gây lo ngại; điều kiện tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, các nhóm dân cư còn chênh lệch; có nơi, đầu tư còn nặng về công trình, nhẹ về con người và chất lượng hoạt động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu năm định hướng lớn: Thứ nhất, phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; Thứ hai, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; Thứ ba, gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc; Thứ tư, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế; Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn kỷ niệm. Diễn văn và các ý kiến tại buổi lễ khẳng định: tám mươi năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử; những định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày diễn văn kỷ niệm.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng thời là sức mạnh mềm quốc gia. Diễn văn kêu gọi thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đoàn kết một lòng, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến, để văn hóa thấm sâu vào từng nếp nghĩ, việc làm, để mỗi người Việt Nam là một chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Tại buổi lễ, GS.TS Phùng Hữu Phú, đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa, phát biểu nhận định về vai trò và những đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển đất nước; ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu, bày tỏ cảm xúc và quyết tâm của thế hệ trẻ.

Nghị quyết số 80-NQ/TW thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16, chính thức lấy ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Năm nay, cả nước có 406 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố. Tâm điểm tại Thủ đô là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" diễn ra tối cùng ngày tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm tinh thần tự hào được biểu diễn tại lễ kỷ niệm.