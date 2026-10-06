Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón ngài Tổng thống José Raúl Mulino cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm cũng là dịp quan trọng để hai bên trao đổi về những phương hướng đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên vừa tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy; đã trao đổi sâu rộng về những quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam – Panama trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác đã được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng với kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu đô la Mỹ năm 2025.

Hai bên nhất trí cho rằng, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam – Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống đã tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước. Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Tại gặp gỡ báo chí, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino bày tỏ, Panama và Việt Nam là hai quốc gia cách nhau về địa lý, nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại một mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn năm mươi năm qua. Đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng; Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á.

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Panama cho biết, một phần quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai bên là dành cho quan hệ kinh tế. Việt Nam đã xây dựng được năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng. Panama muốn trở thành cửa ngõ để đưa nền công nghiệp đó tiếp cận khu vực Mỹ Latinh và Caribe; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế để thiết lập hiện diện tại Panama và vươn ra các thị trường trong khu vực.

Hai bên cũng thảo luận về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và các lĩnh vực khác mà hai nước có năng lực bổ sung cho nhau; mong muốn có những điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp kinh doanh, các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và khoảng cách địa lý to lớn giữa hai nước ngày càng trở nên ít khoảng cách hơn.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp. Đây là những bước đi quan trọng và giờ đây nhiệm vụ của hai bên là nỗ lực biến các thỏa thuận đó thành các dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Panama muốn xích lại gần Việt Nam hơn nữa, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo ra những không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Theo TTXVN

baotintuc.vn Xem link nguồn

Link bài gốc Copy link

https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-panama-gap-go-bao-chi-sau-hoi-dam-post1391895.html