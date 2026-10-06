Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và thành viên đoàn Panama tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao Hiệp định Hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)