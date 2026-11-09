Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ thăm chính thức Nhật Bản, tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2026 vừa qua đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Việt Nam; đồng thời cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức lần này đã khơi dậy mong muốn mạnh mẽ "cùng nhau đưa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam tiến về phía trước."

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết Tuyên bố Tầm nhìn chung Nhật Bản-Việt Nam công bố hôm nay sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; tin tưởng hợp tác giữa hai nước sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ và vượt bậc trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới."

Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về việc hợp tác xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, nhằm sớm hiện thực hóa các dự án điện khí và điện khí LNG có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhật Bản sẽ đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu "đào tạo 100 tiến sỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)" mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có các văn kiện liên quan đến Trường Đại học Việt-Nhật, biểu tượng của hợp tác giáo dục giữa hai nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên vừa có cuộc hội đàm rất hiệu quả, thực chất và thành công. Hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới với vị trí là đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hai bên đã nhất trí các định hướng lớn, tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở làm sâu sắc và thực chất hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nhất trí tăng cường ngoại giao cấp cao với nhiều hình thức; thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy vai trò của 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; triển khai hiệu quả, nâng cấp, mở rộng các cơ chế hợp tác đã có để phù hợp với tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh thực chất, hiệu quả trên cơ sở các văn kiện chung đã ký kết giữa hai nước.

Hai bên tăng cường liên kết kinh tế, theo hướng phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thế hệ mới, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước; nhất trí tăng cường hợp tác về biển và đại dương; thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước; công bố sắp kết thúc đàm phán để có thể mở cửa thị trường cho quả bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên nhất trí tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp của nước này tại nước kia.

Nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất trong trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao, theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, khoa học biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo cơ chế tín chỉ chung (JCM); thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao và thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam-Nhật Bản.

Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch; sớm khởi công dự án Trường Đại học Việt Nhật - dự án hợp tác biểu tượng trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước; công bố khởi động Năm Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028, phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương hai nước lần thứ 3 trong năm 2027; thúc đẩy hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sớm ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, học tập và làm việc của gần 700.000 công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các văn kiện được ký kết gồm:

Hiệp định khung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam.

Thỏa thuận vay với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3.

Công hàm trao đổi (E/N) với Nhật Bản về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt-Nhật.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam-Nhật Bản tài khóa 2025-2026.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển trường Đại học Việt-Nhật tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Nội các, Chính phủ Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương.

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản về hợp tác môi trường.

Thỏa thuận “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam” giai đoạn 2027-2030 do JICA tài trợ.

Bản Ghi nhớ giữa Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Cục Sáng chế Nhật Bản về thẩm định nhanh.