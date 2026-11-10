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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm tỉnh Kanagawa

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 10/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm tỉnh Kanagawa.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại chương trình Hoà nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại chương trình Hoà nhạc hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại - công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại-công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao chứng nhận Văn phòng Xúc tiến thương mại-công nghiệp của tỉnh Kanagawa tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến ký kết hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến ký kết hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Triển lãm điêu khắc Việt-Nhật. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-tinh-kanagawa-post1147257.vnp