Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân dân tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân dân tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thiếu nữ dân tộc tỉnh Vân Nam tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh - thủ phủ tỉnh Vân Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nam nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nam nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nam nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Vân Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.