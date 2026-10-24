Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm, tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ. Ảnh: TTXVN

Thư viện Hoàng gia Bỉ, hay còn gọi là Thư viện quốc gia Bỉ, được thành lập năm 1837, sở hữu nhiều bộ sưu tập có tầm quan trọng lịch sử và là nơi lưu trữ tất cả các cuốn sách từng được xuất bản ở Bỉ hoặc nước ngoài của các tác giả Bỉ.

Sau khi tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao tặng Thư viện Ấn bản trích từ Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận; cùng một số đầu sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Mỗi mộc bản không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật khắc gỗ thủ công mà còn chứa đựng dòng chảy lịch sử, sự đúc kết tri thức và tâm hồn người Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Thư viện Hoàng gia Bỉ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Thư viện Hoàng gia Bỉ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản; đồng thời không ngừng đổi mới phương thức bảo tồn, nghiên cứu, số hóa và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho công chúng. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần gìn giữ ký ức và bản sắc văn hóa Bỉ, mà còn tạo điều kiện để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp cận, tìm hiểu, tiếp nối những giá trị được vun đắp qua nhiều thế kỷ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Bỉ ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo. Trong tổng thể đó, văn hóa luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là điểm sáng, góp phần tạo nên sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Thư viện Hoàng gia Bỉ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy trong những năm qua, Đại sứ quán Bỉ cùng các cơ quan đại diện của các vùng và cộng đồng Bỉ tại Việt Nam đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa phong phú như điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, văn học và xuất bản. Qua đó, giúp công chúng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận nền văn hóa Bỉ đa dạng, sáng tạo và giàu bản sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng sự hiện diện của Ấn bản Mộc bản Triều Nguyễn tại không gian tri thức của Thư viện sẽ trở thành nhịp cầu văn hóa, khơi nguồn cảm hứng để các độc giả, nhà nghiên cứu tiếp tục khám phá về một Việt Nam giàu truyền thống và độc đáo về bản sắc.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Thư viện Hoàng gia Bỉ và các cơ quan hữu quan Việt Nam có thêm nhiều hoạt động trao đổi sách, tư liệu, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, số hóa, phổ biến tri thức; đồng thời tổ chức thêm các chương trình giới thiệu văn học, lịch sử và văn hóa của mỗi nước. Từ đó, người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có thêm cơ hội trực tiếp tìm hiểu về nhau và tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Thư viện Hoàng gia Bỉ. Ảnh: TTXVN

Bà Sara Lammens, Giám đốc Thư viện Hoàng gia Bỉ, bày tỏ sự cảm ơn chân thành và xúc động trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.

Trân trọng cảm ơn món quà đặc biệt và vô giá, Giám đốc Thư viện nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động cho bề dày văn hóa lâu đời của Việt Nam, là cầu nối tri thức đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Thư viện Hoàng gia Bỉ cam kết giữ gìn, bảo tồn cẩn trọng và trân quý những hiện vật di sản này; đồng thời phát huy tối đa giá trị của các ấn phẩm để đông đảo độc giả, nhà nghiên cứu tại Bỉ cũng như bạn bè quốc tế có dịp thưởng lãm, học hỏi và hiểu sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam.

Thư viện Hoàng gia Bỉ là thư viện lớn nhất nước này, với hơn 6 triệu cuốn sách (hơn 150km giá sách), gồm 4 triệu cuốn sách, 21.500 tạp chí, 150.000 bản đồ, 32.000 bản thảo, 300.000 tài liệu in cổ, 700.000 hình ảnh, 9.200 microfilms, 50.000 băng đĩa. Thư viện cũng là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm quý giá, bản đồ và đồ án, bản nhạc, bản thảo, tiền xu và huy chương. Đây cũng là nơi thu thập các tác phẩm nghệ thuật bằng tiếng Hà Lan. Trong khoảng một thập niên qua, Thư viện triển khai chính sách số hóa các bộ sưu tập nhằm bảo tồn và phổ biến trực tuyến, với Bộ phận số hóa được thành lập năm 2011.