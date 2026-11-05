Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản vào cuối tuần này

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều ngày 5/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa, và có những hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025; mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD vào năm 2030 có thể sớm được hiện thực hóa. Hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện đang có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.