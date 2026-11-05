Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Nhật Bản

Chiều 5/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương trên mọi lĩnh vực. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Baochinhphu)

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư: Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam: là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có khoảng 5.800 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 80 tỷ USD. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Về các lĩnh vực hợp tác mới và giao lưu nhân dân: Hợp tác hai bên trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo đạt nhiều tiến triển tích cực. Hợp tác nguồn nhân lực, địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra mật thiết, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người; trong đó tỷ lệ trí thức và lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện có khoảng 7.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản; có bài phát biểu chính sách; thăm các địa phương và tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, và cũng là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn 10 năm.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống có nền tảng tin cậy chính trị cao cùng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp mở rộng và làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác mới như: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng các lĩnh vực thường xuyên là giáo dục - đào tạo và lao động. Đây là những lĩnh vực Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh, còn Việt Nam có nhu cầu lớn; hai bên còn nhiều dư địa phát triển và sẽ tập trung ưu tiên thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo và các cấp của hai nước sang giai đoạn triển khai sâu rộng, hiệu quả; đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của hai bên, cũng như hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.