Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cung cấp tại họp báo thường kỳ, chiều ngày 15/10.

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch có quan hệ hữu nghị hết sức tốt đẹp. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh vào tháng 11/2011, quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9/2013 và quan hệ Đối tác chiến lược xanh vào tháng 11/2023.

Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao. Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam cũng là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Với EU, hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1/ 2026 vừa qua. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các cái trụ cột hợp tác với EU.

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam với EU và Việt Nam với các nước thành viên của EU ngày càng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018 với nhiều kết quả tích cực, và hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực, diễn đàn quốc tế. Về kinh tế thì Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam tại EU, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với Nhà vua Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và có các hoạt động đối ngoại khác.