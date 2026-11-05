Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để chuyển các cam kết sang giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đối tác lớn nhất về ODA và lao động, đứng thứ ba về đầu tư, đứng thứ tư về thương mại và du lịch.

Tính đến tháng 7-2026, Nhật Bản có 5.800 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ USD. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD. Hợp tác trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân tiếp tục là những điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản. Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản hiện có gần 700.000 người, trong đó có khoảng 7.000 kỹ sư công nghệ thông tin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà Vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản và có các cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản cùng nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng khác.