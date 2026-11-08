Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Nhật Bản

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được thực hiện theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là chuyến thăm của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng tầm cao mới trong quan hệ hai nước

Bên cạnh các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản; thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao của Nhật Bản.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của mỗi nước.

Trước chuyến thăm trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước, để tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân hai nước.

Ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Tầm nhìn mới sẽ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động.

Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời từ hơn 400 năm trước. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài; trân trọng sự đồng hành của Nhật Bản trong thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 50 tỷ USD và hướng đến sớm hiện thực hóa con số 80 tỷ USD (phấn đấu 100 tỷ USD) vào năm 2030. Nhật Bản hiện có khoảng 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam với vốn còn hiệu lực 80,4 tỷ USD.

Việt Nam và Nhật Bản đã có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương. Cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã và đang trở thành một cầu nối rất quan trọng, góp phần gắn kết hai đất nước, hai dân tộc.