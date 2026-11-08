Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định và thống nhất những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang có nền tảng rất vững chắc, với sự hội tụ của ba yếu tố quan trọng: tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích kinh tế ngày càng đan xen và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự kiến sẽ thăm tỉnh Kanagawa.