Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm.

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng. Hai nước đều dành sự coi trọng và ưu tiên cao cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Các cơ chế đối thoại được duy trì hiệu quả; những nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, giữa các ban, bộ, ngành hai nước được triển khai nghiêm túc, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn bán lẻ lớn, tiêu biểu như AEON, coi Việt Nam là thị trường trọng điểm, đồng thời góp phần đưa các sản phẩm của Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Nhật Bản.

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, nhất là các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), đang được hai bên tích cực thúc đẩy. Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành trụ cột hợp tác mới. Các dự án hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, phòng, chống thiên tai là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Quan hệ giữa nhân dân và các địa phương hai nước ngày càng gần gũi, mật thiết. Việt Nam và Nhật Bản đã có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương. Năm 2026, hơn 10 lễ hội quy mô lớn đã được tổ chức tại hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên. Cộng đồng gần 700 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản trở thành một cầu nối rất quan trọng, góp phần gắn kết hai đất nước, hai dân tộc.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển theo chiều sâu, vun đắp tinh thần “đồng hành, đồng kiến tạo”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất

Tại buổi tiếp và làm việc mới đây với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (tháng 5.2026), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam rất hiệu quả trong nghiên cứu và triển khai thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật, bảo tồn và phục dựng di sản văn hóa, cũng như phát huy nghệ thuật dân gian truyền thống. Nhiều dự án hợp tác mang dấu ấn hỗ trợ của Nhật Bản đã đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng hoan nghênh đề xuất của Nhật Bản về việc hỗ trợ bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nhật Bản là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn di sản, đặc biệt là bảo tồn các cố đô. Với kinh nghiệm và thế mạnh đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình đô thị di sản, trong đó Cố đô Hoa Lư sẽ là điểm nhấn quan trọng.

Về du lịch, Bộ trưởng cho rằng thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản đã phối hợp rất hiệu quả trong quảng bá du lịch song phương, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch giữa hai nước tăng trưởng tích cực trong năm 2026.

Đồng thời cảm ơn Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JTA) và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến được hưởng Gói chính sách của Chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài.

Trong năm 2025, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản đạt khoảng 680.000 lượt, trong khi số lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam đạt khoảng 810.000 lượt, đều tăng so với năm trước.

Đặc biệt, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản tăng mạnh, cho thấy sự gần gũi, gắn bó giữa người dân hai nước, đồng thời phản ánh giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn.

Trong lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng khẳng định hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên, cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao thanh thiếu niên trong những năm qua.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt ở các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, âm nhạc và xuất bản.