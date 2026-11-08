Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm.

Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng. Hai nước đều dành sự coi trọng và ưu tiên cao cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Các cơ chế đối thoại được duy trì hiệu quả; những nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, giữa các ban, bộ, ngành hai nước được triển khai nghiêm túc, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao quan tâm và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn bán lẻ lớn, tiêu biểu như AEON, coi Việt Nam là thị trường trọng điểm, đồng thời góp phần đưa các sản phẩm của Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Nhật Bản.

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, nhất là các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), đang được hai bên tích cực thúc đẩy. Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành trụ cột hợp tác mới. Các dự án hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, phòng, chống thiên tai là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Quan hệ giữa nhân dân và các địa phương hai nước ngày càng gần gũi, mật thiết. Việt Nam và Nhật Bản đã có hơn 100 cặp quan hệ hợp tác địa phương. Năm 2026, hơn 10 lễ hội quy mô lớn đã được tổ chức tại hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên. Cộng đồng gần 700 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản trở thành một cầu nối rất quan trọng, góp phần gắn kết hai đất nước, hai dân tộc.

Tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích kinh tế ngày càng đan xen và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc là những yếu tố tạo nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển theo chiều sâu, vun đắp tinh thần “đồng hành, đồng kiến tạo”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.