Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lần đầu tiên thăm Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa, có những hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là chuyến thăm của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae hồi tháng 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Sanae Takaichi nhân dịp bà thăm Việt Nam hồi tháng 5. Ảnh: Phạm Hải

Tại cuộc họp báo ngay sau phiên họp Nội các Nhật Bản ngày 23/10, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru đã thông báo sơ bộ về chuyến thăm.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, ông Kihara nhận định: “Là đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế, an ninh kinh tế và giao lưu nhân dân, đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp về các vấn đề khu vực tại các diễn đàn quốc tế”.

Phía Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc hơn.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ thời gian qua quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm nay đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm ngoái; mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD vào năm 2030 có thể sớm được hiện thực hóa. Hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo... đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.

Người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Nhật Bản. Hiện có trên 40 hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.