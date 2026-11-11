Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda. ﻿Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm từ ngày 8-11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng cung Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng đã thăm tỉnh Kanagawa và có nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, với vị trí là đối tác bình đẳng, đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí các định hướng lớn, tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở làm sâu sắc và thực chất hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nhất trí tăng cường ngoại giao cấp cao với nhiều hình thức.

Lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác thực chất trong trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, khoa học biển và đại dương, AI, kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh mạng.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo cơ chế tín chỉ chung (JCM); thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao và thành lập mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam - Nhật Bản.

Hai bên thống nhất chủ trương tăng cường gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác.