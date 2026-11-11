Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chiều 11/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8–11/11/2026 theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

THÚC ĐẨY DÒNG VỐN DÀI HẠN CHO HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Trước đó, sáng 11/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản, tập trung trao đổi các định hướng hợp tác trong huy động vốn dài hạn, phát triển hạ tầng chiến lược, đô thị bền vững, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) Hironori Kamezawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của MUFG đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng Việt Nam; mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng trong phát triển hạ tầng Việt Nam thông qua nguồn vốn chính phủ, ODA và sự tham gia của các định chế tài chính, doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MUFG chuyển mạnh từ cung cấp dịch vụ tài chính, kết nối doanh nghiệp sang cùng huy động nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược quốc gia, dẫn dắt dòng vốn Nhật Bản vào các ngành công nghệ cao và góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Hironori Kamezawa, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Inc. (MUFG). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị MUFG phối hợp thúc đẩy sự hiện diện ổn định, uy tín của Việt Nam trên thị trường vốn Nhật Bản và quốc tế; khẳng định Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch MUFG Hironori Kamezawa cho biết tập đoàn mong muốn mở rộng hoạt động vượt ra ngoài các dịch vụ tài chính truyền thống, hỗ trợ huy động vốn, kết nối kinh doanh; đồng thời phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác với VietinBank, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

* Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo Corporation Shingo Ueno, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn trong các giai đoạn phát triển của Việt Nam, đặc biệt là cam kết đầu tư dài hạn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Ueno Shingo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên xây dựng chương trình hợp tác dài hạn, tập trung vào bốn trụ cột: khu công nghiệp và hạ tầng; phát triển đô thị bền vững; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số và các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó có bán lẻ, bảo hiểm.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các định hướng hợp tác phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, xác định rõ quy mô, địa điểm, điều kiện thực hiện, đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ triển khai, thay vì chỉ dừng ở những định hướng chung.

Ông Shingo Ueno cho biết Sumitomo đang triển khai các dự án tại Việt Nam như thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội, chuỗi siêu thị FujiMart và đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ. Tập đoàn cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác trong hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị bền vững, bán lẻ, bảo hiểm và chuyển đổi số.

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HẠ TẦNG AI ĐỒNG BỘ

* Tiếp đại diện Tập đoàn SoftBank Group Corp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao năng lực đầu tư công nghệ, viễn thông và trí tuệ nhân tạo của tập đoàn; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn SoftBank không chỉ là nhà đầu tư mà trở thành đối tác cùng xây dựng năng lực hạ tầng AI và hệ sinh thái công nghệ.

Đại diện SoftBank cho biết chiến lược phát triển của tập đoàn hiện tập trung vào bốn lĩnh vực: mô hình và ứng dụng AI; công nghệ bán dẫn thông qua Arm; hạ tầng AI, gồm trung tâm dữ liệu, nguồn điện và năng lực tính toán; AI vật lý và robot.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

SoftBank mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu cơ hội phát triển trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng số, giải pháp năng lượng, kết nối công nghệ và đào tạo nhân lực, hướng tới phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị SoftBank nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam theo hướng hình thành hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ, thay vì chỉ đầu tư một trung tâm dữ liệu đơn lẻ.

Các phương án hợp tác cần làm rõ giải pháp công nghệ, nguồn điện, quy mô đầu tư theo từng giai đoạn, kết nối hạ tầng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam không chỉ cần lực lượng lao động vận hành mà phải phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có khả năng thiết kế, vận hành và làm chủ các hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI cùng những công nghệ liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, lâu dài.