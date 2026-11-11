Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng cung Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng; sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Hai bên nhất trí duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, xác định những định hướng hợp tác dài hạn và mở rộng các chương trình hợp tác cụ thể, tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới phát triển sâu rộng, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.