Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân; cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến và dự chiêu đãi của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Hoàng cung Nhật Bản; dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu với báo chí và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác cùng với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng khác.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và Chiến lược Tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế gia tăng phức tạp, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian qua, nhất là sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” năm 2023. Tin cậy chính trị được củng cố và tăng cường mạnh mẽ thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Các cơ chế đối thoại giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước được triển khai hiệu quả.

Hai bên nhất trí thúc đẩy ngoại giao cấp cao, duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên khẳng định tăng cường giao lưu trên tất cả các kênh, bao gồm kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả “Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản” giai đoạn 3 (2025-2030); tăng cường hợp tác về nông nghiệp chất lượng cao nhằm đảm bảo an ninh lương thực thông qua thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong Kế hoạch hợp tác MIDORI giữa Nhật Bản và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tham vấn kỹ thuật về tiếp cận thị trường đối với bưởi của Việt Nam và nho của Nhật Bản sắp hoàn thành và triển vọng có thể xuất khẩu sang thị trường của nhau từ năm tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí thúc đẩy trụ cột khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo theo hướng đồng hành, đồng kiến tạo, hợp tác công - tư; nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghệ vũ trụ, biển và đại dương, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật số, chất bán dẫn, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản chiến lược; tiếp tục tăng cường các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt là AI, mở rộng Chương trình NEXUS, tiếp nhận nghiên cứu sinh Việt Nam sang Nhật Bản nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực bán dẫn và AI; nhất trí triển khai hiệu quả 14 dự án theo Cơ chế Tín chỉ chung (JCM- Joint Crediting Mechanism).

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối nguồn nhân lực, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và hợp tác trên các lĩnh vực y tế, lao động, giáo dục; phối hợp chặt chẽ tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 vào năm 2027; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sớm kết thúc đàm phán để ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa hai nước; nhất trí khởi động tham vấn về Thoả thuận thông báo và tiếp xúc lãnh sự…