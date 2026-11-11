Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 11/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Nhật Bản.

Trong không khí thân tình, Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, cùng hoạt động giao lưu ngày càng sôi động giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Nhà vua và Hoàng hậu nhắc lại những dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ giữa Hoàng gia Nhật Bản với Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam năm 2017 của Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu khi còn là Nhà vua và Hoàng hậu; chuyến thăm năm 2009 của Nhà vua Naruhito trên cương vị Hoàng Thái tử và chuyến thăm năm 2023 của Hoàng Thái tử Akishino cùng Công nương.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Nhật Bản dành cho Việt Nam; đồng thời bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Nhà vua, Hoàng hậu và Chính phủ Nhật Bản trong chuyến thăm lần này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Thái Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu, khẳng định chuyến thăm Việt Nam năm 2017 của hai vị là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ song phương, được nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ.

Nhà vua Naruhito đánh giá cao quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako giới thiệu về Hoàng cung Nhật Bản với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: TTXVN

Nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam năm 2009, Nhà vua Naruhito chia sẻ về lịch sử giao lưu lâu đời giữa hai dân tộc, trong đó có dấu ấn của nhạc Lâm Ấp do nhà sư Phật Triết đưa đến Nara từ thế kỷ VIII trong âm nhạc cung đình Nhật Bản và những hiện vật gốm Nhật Bản được tìm thấy tại Hội An.

Nhà vua cho rằng bề dày giao lưu nhân dân và những nét tương đồng văn hóa là nền tảng quan trọng gắn kết hai dân tộc, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chia sẻ về các hoạt động giao lưu văn hóa trong chuyến thăm, cũng như những nét tương đồng về văn hóa và tính cách của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hóa, du lịch và nông nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng mời Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu sớm thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2028; khẳng định đây sẽ là sự kiện lịch sử quan trọng được nhân dân hai nước mong đợi.

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu cảm ơn lời mời, bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Hoàng cung Nhật Bản, Nhà vua và Hoàng hậu đã chủ trì tiệc chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng một số thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ngày 11/11, tại Tokyo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), và chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP. Bản ghi nhớ tạo cơ sở tăng cường trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản trị, đào tạo cán bộ chiến lược và cán bộ trẻ; thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Cùng ngày, làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kết quả đào tạo cán bộ Việt Nam; đề nghị tăng cường hợp tác phát triển nhân lực khu vực công, đào tạo giảng viên nguồn và đồng thiết kế chương trình thạc sĩ một năm, dự kiến triển khai từ năm 2027. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, thúc đẩy hợp tác đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực hoạch định chính sách và quản trị hiện đại.