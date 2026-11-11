Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Nhật Bản Naruhito. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trưa 11/11, tại Hoàng cung ở Thủ đô Tokyo, Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako giới thiệu về Hoàng cung Nhật Bản với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà vua Naruhito giới thiệu về Hoàng cung Nhật Bản với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN