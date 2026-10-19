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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 theo giờ địa phương (buổi chiều theo giờ Việt Nam), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đội nghi lễ kỵ binh Hoàng gia Đan Mạch triển khai đội hình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN phát)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-post1142919.vnp