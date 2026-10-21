Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách Tiếng Việt cho Hội người Việt Nam tại Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​