Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, tại châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt với cộng đồng, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở cộng đồng sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sự hình thành của các liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu trong những năm gần đây, nổi bật là Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã tạo nên sức sống mới cho các phong trào hoạt động của cộng đồng tại địa bàn. Thông qua các hoạt động của liên hiệp hội, bà con đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tích cực gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa vẻ đẹp và các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, thực sự trở thành một cầu nối gắn kết cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Âu.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cơ quan đại diện Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, luôn coi trọng và coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu, bên cạnh việc làm tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Đại sứ quán không chỉ thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các hội đoàn trong triển khai công tác, mà còn nỗ lực giúp các hội đoàn mở rộng mạng lưới kết nối, luôn phấn đấu để cơ quan đại diện thực sự trở thành một ngôi nhà Việt Nam nơi bà con cộng đồng có thể tìm về mỗi khi cần đến.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Các ý kiến đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ, cuộc gặp gỡ là nguồn động viên quý báu để bà con tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh; vui mừng và tự hào trước những thành tựu của đất nước; tin tưởng rằng những quyết sách chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực là động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa và gắn bó với quê hương, các ý kiến của kiều bào bày tỏ nguyện vọng được đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước từ thực tiễn cộng đồng; phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là trí thức, chuyên gia và doanh nhân; tạo điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế với các dự án phát triển cụ thể ở trong nước; quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và bồi dưỡng tình yêu thương quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng đều rất gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc Việt. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt ngày càng được nâng cao; nhiều bà con đã thành danh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò của tất cả các hội đoàn người Việt tại châu Âu, nhất là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, củng cố vị thế của cộng đồng ta tại châu Âu và hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Điều này vô cùng ý nghĩa, cộng đồng người Việt có cơ sở vững chắc để ngày càng hội nhập và phát triển, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia tại châu Âu.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách Tiếng Việt cho Hội người Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những động lực phát triển mới. Điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới (Hội nghị lần thứ 5 diễn ra từ ngày 17 - 20/12/2026 tại Hà Nội); khẳng định đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới; mong được gặp gỡ, trao đổi cùng bà con nhân dịp về dự Hội nghị này. Các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thu xếp, tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Các hội đoàn người Việt, Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thúc đẩy vai trò, uy tín của cộng đồng ta tại châu Âu. Bà con phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu. Doanh nhân, doanh nghiệp thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới địa bàn châu Âu và kết nối doanh nghiệp châu Âu về đầu tư tại Việt Nam. Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho đất nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; đồng thời làm cầu nối với trong nước, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực./.