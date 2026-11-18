Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Tiệc chiêu đãi nhân Tuần lễ cấp cao APEC 2026
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2026) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), tối 18/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-du-tiec-chieu-dai-nhan-tuan-le-cap-cao-apec-2026-post1404062.html