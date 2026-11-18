Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc