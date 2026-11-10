Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu mở đầu chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, sự hội tụ giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm với những phong cách và hành trình nghệ thuật riêng không chỉ tạo nên một chương trình đặc sắc với nhiều điều mới mẻ, mà còn mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Cuộc gặp gỡ này cùng với sự kiện giao lưu thời trang và Triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động biểu diễn chung, trao đổi chuyên môn và bồi dưỡng tài năng trẻ; qua đó đưa hợp tác ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, tương xứng với khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các vị khách quý đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi hòa nhạc. Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, năm 2015, tỉnh bắt đầu tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, năm 2018, đã cùng với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam, từ đó những hoạt động lễ hội như vậy liên tục được tổ chức. Những hoạt động giao lưu văn hóa đã góp phần ngày càng mở rộng và làm sâu sắc thêm những hoạt động giao lưu về kinh tế và con người.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji phát biểu tại chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ông Kuroiwa Yuji chia sẻ, vở nhạc kịch “Công nữ Anio” đã được biểu diễn tại Nhà hát Nghệ thuật Kanagawa vào tháng 9 năm nay là tác phẩm của ông và buổi tối nay, dưới sự chỉ đạo của ông, những nghệ sĩ từ Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau tạo nên những giai điệu giao hưởng, minh chứng cho sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như của tỉnh Kanagawa và Việt Nam.

Trong chương trình, các nghệ sĩ tài năng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ đang và từng biểu diễn tại các dàn nhạc danh tiếng của Nhật Bản như: Dàn nhạc Giao hưởng NHK, Dàn nhạc Giao hưởng Tokyo, New Japan Philharmonic và Kanagawa Philharmonic đã cùng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc đặc sắc. Chỉ huy dàn nhạc, ông Honna Tetsuji là người đã dành cả chục năm tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam.

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tăhm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

* Trước đó, tại Tòa nhà Trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham quan Triển lãm Điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đối thoại” và nghe giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu.

Triển lãm được khởi xướng từ ý tưởng của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm của 18 nghệ sĩ điêu khắc thuộc nhiều thế hệ, gồm 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một triển lãm quy tụ đông đảo các nhà điêu khắc đương đại tiêu biểu của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài.