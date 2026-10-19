Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm Anh hùng tại Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại đây, Nhà vua Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trang trọng đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm và cùng với Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong các hoạt động quốc tế của Đan Mạch.

Đây là công trình tưởng niệm cấp quốc gia, thể hiện sự tri ân của Nhà nước và nhân dân Đan Mạch đối với những người đã tham gia, cống hiến và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế từ năm 1948. Công trình nằm trong khuôn viên Pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen, được khánh thành vào năm 2011, đã trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động tưởng niệm, đặt vòng hoa của Hoàng gia, Chính phủ, Quân đội Đan Mạch; đồng thời mở cửa cho công chúng tham quan, tưởng nhớ.

Hoạt động đặt vòng hoa thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp và hy sinh của nhân dân Đan Mạch trong các nhiệm vụ quốc tế, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, hợp tác và trách nhiệm chung đối với cộng đồng quốc tế.