Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng ở Copenhagen
Sáng 19/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-dat-hoa-tai-dai-tuong-niem-anh-hung-o-copenhagen-post1142902.vnp