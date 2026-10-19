Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng ở Copenhagen

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, mục tiêu cuối cùng của chính sách hình sự không phải là hình phạt ngày càng nặng mà là làm cho tội phạm càng ngày càng giảm, xã hội an toàn hơn…