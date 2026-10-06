Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Panama và Phu nhân

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Panama. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Panama và Phu nhân. Các cháu thiếu nhi tiến tới trao tặng Tổng thống Panama và Phu nhân những bó hoa tươi thắm. (Nguồn: TTXVN)

Trong tiếng nhạc chào mừng, hai lãnh đạo đi dọc thảm đỏ, bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino Quintero trên bục danh dự. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero rời bục và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Panama sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, và diễn ra chỉ một năm sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Việc Tổng thống José Raúl Mulino thăm Việt Nam vào thời điểm này thể hiện sự coi trọng cao của Panama đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội quan trọng để hai bên cùng đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trước đó, cũng trong chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở đường Bắc Sơn.