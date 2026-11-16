Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Chile và Phu nhân

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Chile và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Jose Antonio Kast và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Chile.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Chile và Phu nhân. Các cháu thiếu nhi tiến tới trao tặng Tổng thống Chile và Phu nhân những bó hoa tươi thắm. (Nguồn: TTXVN)

Trong tiếng nhạc chào mừng, hai lãnh đạo đi dọc thảm đỏ, bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast rời bục và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Jose Antonio Kast đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba.

Chile là một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tháng 5/2007, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến thăm góp phần tạo động lực để quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

Kết thúc lễ đón, hai nhà lãnh đạo hội đàm bàn về vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Tổng thống Chile Jose Antonio Kast cùng đoàn đại biểu Chile sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile, là dịp để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường 55 năm đã qua và định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn.

Tổng thống Chile Jose Antonio Kast bày tỏ vui mừng khi đến thăm Việt Nam.