Đúng 9 giờ, đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 21/11, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước vui mừng chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.

Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị truyền thống và đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược từ năm 2025. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước tăng tính thực chất, một số doanh nghiệp đã triển khai các dự án cụ thể.

Hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu sản xuất và thương mại. Hợp tác dầu khí, năng lượng, giao thông vận tải và logistics được đẩy mạnh. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung.

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Cùng với đó, tạo xung lực mới, góp phần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev bắt tay tại phòng hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu tại hội đàm.