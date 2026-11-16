Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chiêu đãi Tổng thống Chile và Phu nhân

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ dữ liệu thủy văn, trao đổi công nghệ dự báo và thúc đẩy thiết lập cơ chế cung cấp thông tin khẩn cấp trên các sông xuyên biên giới.