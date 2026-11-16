Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chiêu đãi Tổng thống Chile và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng thống Chile José Antonio Kast phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua nhạc cụ đàn K’lông Pút. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua nhạc cụ đàn K’lông Pút. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua nhạc cụ đàn T’rưng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)